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Во Львовской области иномарка протаранила автобус. Трасса Киев – Чоп парализована (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 октября, 16:45
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Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП на трассе Киев – Чоп возле села Кизлов, четырех пострадавших увезли в больницу
Во Львовской области в ДТП попала маршрутка
Во Львовской области в ДТП попала маршрутка / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области, где ранее скорая помощь сбила мужчину, 10 октября маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. ДТП произошло на трассе М-06 Киев – Чоп, сейчас на дороге огромная пробка в сторону Львова.

Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

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На трассе образовались пробки. Фото: "Эспрессо"

Что известно о ДТП

Авария случилась возле села Кизлов. По словам свидетелей, водитель Peugeot 5008 двигался в сторону Львова и не справился с управлением в повороте. В результате легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в маршрутку "Львов – Бортков".

В Сети пишут, что из-за ДТП на трассе образовалась большая тянучка в сторону Львова.

На месте работали спасатели и копы. Фото: "Эспрессо"

На месте работали спасатели и полицейские. Копы ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая и должна установить все обстоятельства ДТП.

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Сколько пострадавших

В результате столкновения четырех пассажиров маршрутки госпитализировали, остальным оказывали помощь на месте. Сам же водитель Peugeot серьезных травм не получил. Очевидцы говорят, что он воспользовался пасом безопасности. Его забрали на медэкспертизу.

Переднюю часть легковушки смяло гармошкой. Фото: "Эспрессо"

Самые частые причины ДТП

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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