Во Львовской области легковушка врезалась в бетоновоз

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и бетоновоза пострадали пятеро человек, сообщил Отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", среди которых – четырнадцатилетняя девочка", – говорится в сообщении.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу на автодороге Червоноград-Броды возле с.Поздимир Радеховского района.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Фольксваген" 27-летний житель Бугского района не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом Камаз.

"Телесные повреждения при столкновении получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых – 14-летняя девочка. Водитель Камаза не пострадал. Врачи уточняют диагнозы пострадавшим", – отметили в ведомстве.

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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.