В Чернигове маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Сегодня, 21:57

Полиция открыла уголовное производство

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Чернигове по улице 1 Мая маршрутка насмерть сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Как установили правоохранители, женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом "скальпированная рана голени, шоковое состояние". Некоторое время она была жива, но вследствие значительной потери крови скончалась в больнице.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебного расследования.

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Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего".

Данные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с возможностью временного лишения права управлять транспортными средствами.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.  Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
ДТП, маршрутка, Чернигов, пенсионерка
Источник:

"Сегодня"

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