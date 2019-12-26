Во Львовской области мужчина изнасиловал маленькую дочь: подробности

Горе-отцу грозит до 15 лет за решеткой

Фото из открытых источников (иллюстрация)

Во Львовской области задержали очередного педофила – мужчина изнасиловал свою малолетнюю дочь.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что об изнасиловании ребенка копам сообщила ее мать. Во время досудебного расследования выяснилось, что насильником оказался родной отец малышки.

Как сообщает ZAXID.NET, подозреваемому – 49 лет. Полицейские отказываются называть населенный пункт, в котором это произошло, и точный возраст ребенка. Они сообщили только, что речь идет о малолетней девочке. А спикер Нацполиции региона Светлана Добровольская рассказала изданию, что случай произошел в понедельник, 23 декабря.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении и арестовали, продолжается расследование. Если вину подозреваемого подтвердят – ему грозит заключение на 15 лет.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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