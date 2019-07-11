Во Львовской области мужчина создал необычный электромобиль

Сделать из велосипеда автомобиль изобретатель решил из-за частых поездок в дождь и ветер

Изобретатель из Львовской области отказался от обычной машины и смастерил собственную – электромобиль на украинский лад. Футуристический электрокар покорил горожан и о нем уже рассказывают уже во всем мире.

Этот трехместная чудо-машина – авторский проект украинского изобретателя-самоучки Василия Тертеки. Мужчина сам сконструировал электрокар, чтобы с наименьшими затратами ездить на пасеку. А теперь катает на нем горожан.

"Нормально тянет, нормально едет. Вообще, нормальная машина. Я только за то, чтобы люди перешли на такие автомобили, потому что это очень выгодно, дешево", – говорит житель Городка Николай Музыка.

Сделать электромобиль Василий решил, когда топливо подорожало до 30 гривен за литр. Сначала попытался кататься на электровелосипеде. Но из-за донимавших дождей и ветра решил поэкспериментировать.

"Я решил сделать электрокар. Хотя бы не дует в лицо, не льет на голову. Намного лучше, чем на велосипеде", – рассказывает изобретатель Василий Тертека.

Машину сделал из электровелосипеда. Сам переделал аккумулятор, чтобы его хватало на длительную поездку, сварил раму, приобрел колеса, а у соседа одолжил остатки пластика, из которого сконструировал обшивку автомобиля. На запчасти потратил до полутора тысяч долларов.

"У меня нет никаких чертежей. Я начал варить каркас. Переднюю подвеску сварил. Все это самодельное. Все делал сам", – говорит Василий Тертека.

От желающих покататься, или хотя бы сфотографироваться с электромобилем Василия Ивановича в родном Городке отбоя нет. Местные хотели бы и себе разжиться таким чудом техники.

"Очень хороший автомобиль. Я бы хотел себе такого приобрести, но средства не позволяют", – говорит житель Городка Степан Калабан.

"Я сама присматриваюсь, чтобы кто мне такого подарил. Очень красиво и удобно", – делится впечатлениями жительница Городка Мелания Сосенко.

На одном заряде машина Василия Тертеки проезжает 120 км. По подсчетам изобретателя, на 100 км он расходует всего две гривны.

Ранее сообщалось, что Киев "ворвался" в ТОП-50 рейтинга стартап-городов мира. Кроме столицы, в перечень вошли еще четыре украинских города.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Кроме того, польский фонд запустил программу с грантами на 50 000 евро: украинские стартапы — в приоритете.

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