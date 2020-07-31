Во Львовской области на крупной взятке попался подполковник полиции: чем он промышлял

В Дрогобыче Львовской области начальник следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции воспользовался служебными полномочиями, чтобы "подзаработать". Мужчина попался на крупной взятке.

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Как рассказала на своей странице в Facebook прокурор региона Ирина Диденко, он требовал 8000 долларов США за переквалификацию преступления. Поймали подполковника полиции с поличным, когда тот получил от брата подозреваемого всю сумму.

"Неправомерная выгода предназначалась за то, что служащий переквалифицирует ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) на неосторожное преступление, а затем, подозреваемый получит значительно меньший срок наказания", – добавила Диденко.

Она отметила, что сейчас для 39-летнего полицейского готовят подозрение во взяточничестве, ходатайство об избрании меры пресечения и ходатайство об отстранении от должности.

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Ранее мы сообщали, что в Полтаве правоохранители задержали следователя ГБР и оперуполномоченного полиции, которые требовали взятку в размере 80 тысяч долларов США.

А в Киеве задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.

Как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

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