В Полтаве следователя ГБР и полицейского поймали на огромной взятке (фото)

Они вымогали у мужчины 80 тысяч долларов

В Полтаве правоохранители задержали следователя ГБР и оперуполномоченного полиции, которые требовали взятку в размере 80 тысяч долларов США.

Реклама

Как рассказали в Офисе генерального прокурора, за эти деньги правоохранители обещали мужчине активизировать досудебное расследования в уголовном производстве, начатом по его обращению.

"Производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя", – отметили в ведомстве.

Кроме того, был задержан и сообщник взяточников. Всех троих поймали с поличным – при получении первой части взятки в сумме 40 тысяч долларов США.

Реклама

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В тренде На Донбассе снова обстрелы: где нарушали перемирие

Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке.

Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама