В Полтаве следователя ГБР и полицейского поймали на огромной взятке (фото)

В Полтаве правоохранители задержали следователя ГБР и оперуполномоченного полиции, которые требовали взятку в размере 80 тысяч долларов США.
Как рассказали в Офисе генерального прокурора, за эти деньги правоохранители обещали мужчине активизировать досудебное расследования в уголовном производстве, начатом по его обращению.
"Производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя", – отметили в ведомстве.
Кроме того, был задержан и сообщник взяточников. Всех троих поймали с поличным – при получении первой части взятки в сумме 40 тысяч долларов США.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке.
Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.
О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:
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