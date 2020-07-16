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Во Львовской области на мужчину рухнуло сломанное во время бури дерево, он погиб

16 июля, 13:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Житель Жолковского района скончался на месте происшествия

Во Львовской области 26-летний мужчина погиб в лесу. Как выяснилось, на него упала сосна, которую сломал ветер во время бури.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 15 июля около полудня возле села Гийче в Жолковском районе. Местный житель расчищал лес после непогоды, когда на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи уже начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время работ с повышенной опасностью. Виновнику инцидента грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, как в центре Харькова на людей рухнуло дерево. В результате инцидента пострадали двое прохожих, повреждения получил припаркованный автомобиль, а также фасад здания. В городе, по словам харьковчан, начался "веткопад".

Подобный инцидент произошел в Кропивницком – дерево упало на женщину, которая проходила мимо. Пострадавшую с ранением ноги увезли медики скорой помощи. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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