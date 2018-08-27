Во Львовской области на трассе Киев – Чоп появились торговые точки с самообслуживанием

Сегодня, 16:07

Точки работают без продавца, а вместо кассы стоит трехлитровая банка

 


Во Львовской области на трассе Киев – Чоп появились торговые точки без продавцов. Покупатели сами взвешивают себе фрукты, а деньги оставляют в трехлитровой банке.

В необычных магазинах продаются мед, яблоки и пакеты для товара. Яблоки стоят по пять гривен за килограмм, а стаканом свежего сока можно угоститься за 10 гривен. В качестве кассы тут используют трехлитровую банку.

Сейчас на трассе работают две таких палатки. Поставил их бывший сельский председатель, который сейчас занимается садоводством. За две недели он уже продал 8 тонн яблок, а за день заработок достигает до трех тысяч гривен. Краж он еще не замечал и не прячет товар даже ночью.

А в Виннице продают яблоки, которые поднимают настроение, ведь на каждом из них изображен смайлик. Выращивает "веселый" фрукт недалеко от города местный агроном Руслан Заика.

Мы уже писали о том, что в городе Кролевец Сумской области начала плодоносить уникальная яблоня-колония. В этом году урожай здесь небывалый – местные не видели такого уже около десяти лет.
яблоки, палатки, самообслуживание, львовская область

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