Во Львовской области на трассе Киев – Чоп появились торговые точки с самообслуживанием

Во Львовской области на трассе Киев – Чоп появились торговые точки без продавцов. Покупатели сами взвешивают себе фрукты, а деньги оставляют в трехлитровой банке.

В необычных магазинах продаются мед, яблоки и пакеты для товара. Яблоки стоят по пять гривен за килограмм, а стаканом свежего сока можно угоститься за 10 гривен. В качестве кассы тут используют трехлитровую банку.

Сейчас на трассе работают две таких палатки. Поставил их бывший сельский председатель, который сейчас занимается садоводством. За две недели он уже продал 8 тонн яблок, а за день заработок достигает до трех тысяч гривен. Краж он еще не замечал и не прячет товар даже ночью.

А в Виннице продают яблоки, которые поднимают настроение, ведь на каждом из них изображен смайлик. Выращивает "веселый" фрукт недалеко от города местный агроном Руслан Заика.

Мы уже писали о том, что в городе Кролевец Сумской области начала плодоносить уникальная яблоня-колония. В этом году урожай здесь небывалый – местные не видели такого уже около десяти лет.