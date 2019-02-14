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Во Львовской области ветерану АТО подарили автомобиль

Сегодня, 15:48

Михаил Ляля в 2015 году был тяжело ранен во время артобстрела под Дебальцево, получил травмы позвоночника, головы

Во Львовской области ветерану АТО подарили автомобиль Запад Михаил Ляля в 2015 году был тяжело ранен во время артобстрела под Дебальцево, получил травмы позвоночника, головы

В городе Яворов Львовской области "непокоренному" ветерану АТО Михаилу Ляле сегодня, 14 февраля, вручили ключи от новенького автомобиля.

Средства на приобретение Renault Megane  собирали все, кто мог: волонтеры, представители власти и и "Ассоциации участников АТО". Машина специально оборудована для людей с особыми потребностями.

"Михаил Ляля 12 февраля 2015 года был тяжело ранен во время артобстрела под Дебальцево. Боец получил травмы позвоночника, головы, множественные переломы ребер, у него были искалечены руки и повреждены глаза. Он перенес немало операций и прошел реабилитацию", – сообщают в НПУ Львовской области.

В июне 2015 г. Михаил Ляля был награжден орденом "Народный герой Украины". Через два года ветеран АТО представлял Украину в Играх Непокоренных (Invictus Games), которые прошли в Торонто (Канада), где получил первое место в гребле на ерготренажерах.

Напомним, игры непокоренных – международные состязания в разных дисциплинах, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие, которые получили инвалидность. Впервые были проведены в 2014-м. Команда украинских спортсменов впервые приняла участие в Играх в 2017-м. В играх участвуют национальные сборные, набор в которые происходит через открытое спортивное тестирование. В нем могут принять участие действующие военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции, СБУ и добровольческих формирований, получившие травмы во время выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Ранее мы писали, что сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалей. Честь Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва.

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Тег машины, боец , игры непокоренных, ветеран АТО

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