Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)

В Стрыйской городской больнице во Львовской области скончалась молодая девушка, у которой подтвердили коронавирус. Ей было всего 20 лет.

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Об этом сообщает Тvoemisto.tv, ссылаясь на директора департамента охраны здоровья Львовской областной государственной администрации Ореста Чемериса. Известно, что у пациентки была сопутствующая патология. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. В течение суток ее состояние ухудшилось, и девушку перевели на искусственную вентиляцию легких. Врачи боролись до последнего, но пациентку спасти не удалось.

Главный врач Осип Бегей отметил, что девушка три дня лежала в больнице с подключением к аппарату ИВЛ. Кроме того, заместитель главврача областной инфекционной больницы Игорь Берник рассказал, что львовские врачи консультировали медиков в Стрые. По его словам, девушка находилась в критическом состоянии и ее не смогли перевезти на лечение в областной центр. Кроме того, у умершей отобрали материал с биопсии для дополнительного исследования.

Известно, что девушка училась в Украинском католическом университете.

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"Умерла наша студентка, Карпа Саломея, которая завершила второй курс программы "Социология". Выражаем искренние соболезнования родителям, семье, друзьям, одногруппникам, преподавателям", – написали на странице университета в Facebook.

Ранее мы сообщали, что в Украине число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч. С начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 1427 украинцев.

Также напомним, что недавно во Львовской области ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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