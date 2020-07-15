Во Львовской области 17-летний юноша сбежал из дома, чтобы пойти в ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил на блокпосту возле города Славянск Донецкой области разыскали парня, который накануне сбежал из дома. Выяснилось, что несовершеннолетний хотел присоединиться к ООС, чтобы защищать целостность нашей страны.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, 13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына Дениса Лагодича обратился житель села Гринев Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22:00 мальчик ушел из дома и больше не выходил на связь.

Правоохранители объявили несовершеннолетнего в розыск, привлекая сотрудников ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, оперативников и сотрудников других служб и подразделений полиции Львовской области. Ориентирование на безвести пропавшего разослали в территориальные подразделения Национальной полиции.

И уже сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС – на блокпосту возле города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и "с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства".

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Правоохранители посоветовали парню подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы в предусмотренный законом способ. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.

Напомним, боевики вернули ВСУ тело погибшего на Донбассе военнослужащего.

Также ранее мы сообщали, что 14 июля российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе – смотрите видео.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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