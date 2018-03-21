Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Трое женщин с травмами попали в больницу
На трассе Самбор – Ужгород, возле поселка Бориня Турковского района, 21-летний водитель автомобиля "ГАЗ 66" не справился с управлением и столкнулся с автобусом Mercedes, сообщением "Турка – Лихоборы".
"В результате аварии пять женщин, в возрасте от 14 до 66 лет, получили травмы различной степени тяжести, Трое из них доставлены в Турковскую больницу, остальные от госпитализации отказались", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
За рулем маршрутки находился 48-летний местный житель. Ни один из водителей не пострадал.
Напомним, недавно на трассе Доманово – Ковель – Черновцы микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.
Ранее сообщалось, что во Львовской области столкнулись грузовой автомобиль "МАН" и легковушка.
Также микроавтобус, перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковушкой, авария произошла возле автомобильной развязки, на выезде из Киева.
Кроме этого, автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Также пострадали 9 детей, их госпитализировали в больницу.
Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"