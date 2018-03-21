Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Сегодня, 12:12

Трое женщин с травмами попали в больницу

В аварию попала маршрутка. Фото: verge.zp.ua
В аварию попала маршрутка. Фото: verge.zp.ua

На трассе Самбор – Ужгород, возле поселка Бориня Турковского района, 21-летний водитель автомобиля  "ГАЗ 66" не справился с управлением и столкнулся с автобусом Mercedes, сообщением "Турка – Лихоборы".

"В результате аварии пять женщин, в возрасте от 14 до 66 лет, получили травмы различной степени тяжести,  Трое из них доставлены в Турковскую больницу, остальные от госпитализации отказались", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

За рулем маршрутки находился 48-летний местный житель. Ни один из водителей не пострадал.

Напомним, недавно на трассе Доманово – Ковель – Черновцы  микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

Ранее сообщалось, что во Львовской области  столкнулись грузовой автомобиль "МАН" и легковушка.

Также  микроавтобус, перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковушкой, авария произошла возле автомобильной развязки, на выезде из Киева.

Кроме этого, автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом  Mercedes Sprinter. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Также пострадали 9 детей, их госпитализировали в больницу.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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