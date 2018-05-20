Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

Во Львовской области товарный поезд насмерть сбил мужчину в районе станции "Мостиска-I". Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Напомним, не так давно во Львове в районе "Клепаров", что на ул. Шевченко, на крыше вагона была поражена электрическим током контактной сети и получила термические ожоги девушка.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.

Кроме того, во Львовской области грузовой поезд смертельно травмировал пенсионерку.