Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:13

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во Львовской области товарный поезд насмерть сбил мужчину в районе станции "Мостиска-I". Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Напомним, не так давно во Львове в районе "Клепаров", что  на ул. Шевченко, на крыше вагона была поражена электрическим током контактной сети и получила термические ожоги девушка.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался  по  соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал  сигналов  и окриков о приближающейся электричке.

Кроме того, во Львовской области  грузовой поезд смертельно травмировал пенсионерку.
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Источник:

Интерфакс

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