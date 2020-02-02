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Во Львовской области пограничник сбил насмерть пешехода: дело расследует ГБР

2 февраля, 17:11

Трагедия произошла неподалеку границы с Польшей

В ночь на воскресенье, 2 февраля, во Львовской области произошла трагедия с участием военнослужащего Госпогранслужбы, который на микроавтобусе сбил насмерть пешехода.

Обстоятельства ДТП устанавливают местные следователи Государственного бюро расследований.

Дорожное происшествие случилось около полуночи в с. Угринов Сокальского района, где рядовой срочной службы Львовского погранотряда на служебном микроавтобусе Volkswagen Transporter, двигаясь в направлении перехода с Республикой Польша, сбил пешехода. Пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом копы сбили школьника на пешеходном переходе .

Полиция закончила досудебное расследование по делу подозреваемой в смертельном ДТП близ села Гоголев в Киевской области, в результате которого погиб работник полиции и его семилетняя девочка.

Подробнее о ДТП смотрите в сюжете:

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ДТП Львов жертва пограничник

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