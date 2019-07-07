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Во Львовской области после укуса змеи два человека попали в реанимацию

7 июля, 18:59

В больнице оказались ребенок и пожилая женщина

Фото: Pixabay

В Сколевском районе Львовской области пожилая женщина и ребенок попали в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, 6 июля, около 18, спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести поступила женщина 1950 года рождения.

Пострадавшую, жительницу села Либохора, госпитализировали в состоянии средней тяжести с диагнозом "укус змеей" левого голеностопного сустава.

В тот же день, около 23:20, поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение попал ребенок 2010 года рождения. Его госпитализировали с укусом левой руки. Пострадавший – житель села Климец, Сколовского района.

Ранее во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали двое детей. Их жизни ничего не угрожало, но специалисты говорят, что в жаркое время рептилии крайне активны. 

Также в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего парня доставили в больницу. Также сообщалось, что в подвале одного из детских садов Полтавской области обнаружили несколько змеиных гнезд.

 

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Тег укус, змея, львовская область

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