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Во Львовской области после укуса змеи двое мужчин попали в больницу – один из них в реанимации

23 июля, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести

Во Львовской области после укуса змеи двое мужчин попали в больницу.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, первый случай произошел 20 июля. В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил житель Львова 1981 года рождения, который отдыхал в городе Сколе. Там его укусила змея за указательный палец левой кисти. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

Второй случай спасатели зафиксировали 21 июля. Пострадавшего мужчину 1968 года рождения также доставили в Сколевскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Диагноз – укус змеи верхней правой конечности.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области просит жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

"Помните, если вы случайно увидели змею рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", - говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что отправляясь в лес, лучше надевать высокую плотную обувь, которую змея не прокусит.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области после укуса змеи два человека попали в реанимацию. В больнице оказались ребенок и пожилая женщина.

Также напомним, во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали двое детей. Их жизни ничего не угрожало, но специалисты говорят, что в жаркое время рептилии крайне активны.

А в Днепре метровый уж заполз в квартиру на седьмом этаже – смотрите видео.

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больницы укус змеи реанимация пострадавшие Западная Украина Львовска область

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