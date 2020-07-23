Во Львовской области после укуса змеи двое мужчин попали в больницу – один из них в реанимации

Во Львовской области после укуса змеи двое мужчин попали в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, первый случай произошел 20 июля. В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил житель Львова 1981 года рождения, который отдыхал в городе Сколе. Там его укусила змея за указательный палец левой кисти. Состояние пострадавшего – средней тяжести.
Второй случай спасатели зафиксировали 21 июля. Пострадавшего мужчину 1968 года рождения также доставили в Сколевскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Диагноз – укус змеи верхней правой конечности.
Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области просит жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.
"Помните, если вы случайно увидели змею рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что отправляясь в лес, лучше надевать высокую плотную обувь, которую змея не прокусит.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области после укуса змеи два человека попали в реанимацию. В больнице оказались ребенок и пожилая женщина.
Также напомним, во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали двое детей. Их жизни ничего не угрожало, но специалисты говорят, что в жаркое время рептилии крайне активны.
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