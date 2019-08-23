Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: погиб ребенок

Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой

/ Фото: ГСЧС

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате погиб малолетний ребенок, еще два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что инцидент произошел 22 августа, около 16:50, на перекрестке автодороги Н-17 сообщением "Львов – Луцк" и автодороги, ведущей в село Колоденцы Каменка-Бугского района.

Известно, что грузовик выехал на встречную полосу движения чтобы развернуться, где и столкнулся с легковушкой.

Произошло столкновение грузовика Daf под управлением 41-летнего жителя Ровенской области с автомобилем ВАЗ 2101, которым управлял 49-летний житель Каменка-Бугского района, после чего автомобиль съехал в кювет, – говорится в сообщении.

В результате семилетняя дочь водителя легковушки погибла на месте происшествия. Водитель и второй пассажир автомобиля "ВАЗ" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УКУ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о данных Патрульной полиции по аварийности в Украине за минувшие семь месяцев этого года. Так, за этот период зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Кроме этого, недавно в России водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев, которые являются членами сборной РФ. Инцидент произошел под Тулой. Как заявила старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины.

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