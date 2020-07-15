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Во Львовской области простились с погибшим на Донбассе Героем Украины: фото

15 июля, 20:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди преклонили колени, когда военные несли гроб

В городе Жидачев Львовской области 15 июля прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом, командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым. Об этом сообщил руководитель Львовского объединенного военного комиссариата Александр Тищенко на своей странице в Facebook.

"Последнюю дань Герою Украины, лейтенанту 24-й бригады Тарасу Матвииву отдали в его родном городе Жидачев. Община города, боевые побратимы, высшее военное руководство преклонили колени, провожая Героя Украины. Герои не умирают! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

На фото видно, что на похороны Героя пришло много людей. Люди стояли на коленях, когда военные несли гроб с погибшим.

Напомним, церемония прощания с бойцом прошла также на Майдане Незалежности в Киеве. 31-летний Матвиив был волонтером и добровольцем, а в прошлом году начал службу в рядах Вооруженных сил Украины – в 24-ой ОМБр имени короля Даниила.

Как известно, погибший ценой своей жизни спас двух своих сослуживцев во время вражеского обстрела. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему Матвииву. В ходе прощания с Тарасом на Майдане его отцу вручили орден "Золотая Звезда".

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прощание Львовская область погибшие в зоне АТО Герой Украины

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