Во Львовской области пять человек отравились угарным газом, среди них – дети
Двое маленьких пациентов и трое взрослых были доставлены в больницу
Во Львовской области в селе Зымна Вода пять человек отравились угарным газом в частном доме. Инцидент произошел 18 января около 10:10, сообщает Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Среди пострадавших – двое детей 2013 и 2016 года рождения. Всех пятерых человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Было установлено, что дом был оборудован двухфункциональным котлом иностранного производства.
Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиры. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в декабре 2018 года во Львовской области три человека отравились угарным газом из-за печного отопления. Их квартира была оборудована газовой печкой и колонкой. Работники "Львовгаз" перекрыли подачу газа в жилище.
Кроме того, во Львове на ул. Клепаровской отравились угарным газом двое граждан Республики Беларусь. 22-летняя иностранка приехала во Львов с 21-летним товарищем. Они вместе путешествовали и снимали квартиру.
А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области пять человек отравились угарным газом, среди них – дети". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецкой области от отравления угарным газом погиб человек
Еще двух человек госпитализировали в больницу
Трагедия в Нежине: молодые люди отравились угарным газом в машине
17-летняя девушка и 20-летний парень погибли в машине
В Эквадоре при пожаре в наркоцентре погибли 18 человек
По предварительным данным, жертвы скончались от отравления угарным газом
В Винницкой области три человека погибли от отравления угарным газом
Тела погибших спасатели обнаружили в их собственном доме
Массовое отравление газом в Днепропетровской области: в больнице оказались семь человек
Среди пострадавших от отравления оказались четверо детей
Под Горловкой два боевика угорели в блиндаже из-за наркотиков
Российские военные на Донбассе недовольны задержкой ротации и невыплатой "премий"