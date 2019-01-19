Во Львовской области пять человек отравились угарным газом, среди них – дети

Двое маленьких пациентов и трое взрослых были доставлены в больницу

Фото: Сегодня

Во Львовской области пять человек отравились угарным газом, среди них – дети //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fa5/f03/5c3fa5f033f95.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fa5/f03/5c3fa5f033f95.jpg 2019-01-19T13:53:00+02:00 Запад Двое маленьких пациентов и трое взрослых были доставлены в больницу

Во Львовской области в селе Зымна Вода пять человек отравились угарным газом в частном доме. Инцидент произошел 18 января около 10:10, сообщает Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Среди пострадавших – двое детей 2013 и 2016 года рождения. Всех пятерых человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Было установлено, что дом был оборудован двухфункциональным котлом иностранного производства.

Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиры. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в декабре 2018 года во Львовской области три человека отравились угарным газом из-за печного отопления. Их квартира была оборудована газовой печкой и колонкой. Работники "Львовгаз" перекрыли подачу газа в жилище.

Кроме того, во Львове на ул. Клепаровской отравились угарным газом двое граждан Республики Беларусь. 22-летняя иностранка приехала во Львов с 21-летним товарищем. Они вместе путешествовали и снимали квартиру.

А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.

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