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Во Львовской области разбился несовершеннолетний водитель: у него не было прав

Сегодня, 18:40

Авария произошла на трассе Киев-Чоп

Фото: Facebook
Во Львовской области разбился несовершеннолетний водитель: у него не было прав //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c30/b14/5c6c30b14fca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c30/b14/5c6c30b14fca6.jpg Запад Авария произошла на трассе Киев-Чоп

Во Львовской области произошло ДТП, в котором погиб молодой парень. Установлено, что водительское удостоверение погибший -  несовершеннолетний водитель Renault, не получал.

"18 февраля около 21.00 на автодороге "Киев-Чоп" в одном из сел Пустомытовского района, водитель автомобиля Renault, 17-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 28-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района", – сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель Renault от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель другой легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Наказание, предусмотренное санкцией статьи – от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.

Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Кроме этого, в  ДТП во Львовской области погибли трое военных Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

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Тег ДТП, Львов, водительские права, погибший

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