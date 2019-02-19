Во Львовской области разбился несовершеннолетний водитель: у него не было прав
Авария произошла на трассе Киев-Чоп
Во Львовской области произошло ДТП, в котором погиб молодой парень. Установлено, что водительское удостоверение погибший - несовершеннолетний водитель Renault, не получал.
"18 февраля около 21.00 на автодороге "Киев-Чоп" в одном из сел Пустомытовского района, водитель автомобиля Renault, 17-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 28-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района", – сообщают в полиции.
В результате столкновения водитель Renault от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель другой легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Наказание, предусмотренное санкцией статьи – от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.
Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Кроме этого, в ДТП во Львовской области погибли трое военных Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.
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