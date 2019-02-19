Во Львове шесть человек отравились угарным газом

В больницу с отравлением попали двое маленьких детей

Фото: dpchas.com.ua

Во Львове шесть человек отравились угарным газом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd4/21d/5c6bd421dd73f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd4/21d/5c6bd421dd73f.jpg 2019-02-19T12:06:00+02:00 Запад В больницу с отравлением попали двое маленьких детей

Во Львове в результате отравления угарным газом пострадали шесть человек.

"18 февраля в 21:54 отравились, вероятно, угарным газом, двое жителей частного жилого дома на ул. Папоротная. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в областную клиническую больницу. Пострадали женщина 1988 года рождения и 32-летний мужчина", – сообщают в ЛГС.

Также 18 февраля около 22:36, в квартире на ул. Шараневича отравились угарным газом четверо человек, из них двое – дети.

В состоянии средней степени тяжести годовалого младенца, девятилетнюю девочку и их мать доставили в городскую детскую клиническую больницу. Мужчину, 1982 года рождения, госпитализировали в областную клиническую больницу.

Как отмечают специалисты, чтобы избежать беды, надо следить за притоком свежего воздуха в помещение, где есть приборы для отопления – через окно, через дверь, и вентиляционный канал. Последний должен быть постоянно прочищен, и в нем должна быть соответствующая тяга, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу. Если хоть одно из таких правил не соблюдается, то в помещении начинает скапливаться угарный газ.

Ранее мы сообщали, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.

Ранее мы сообщали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.

Также мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

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