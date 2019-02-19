Во Львове шесть человек отравились угарным газом
В больницу с отравлением попали двое маленьких детей
Во Львове в результате отравления угарным газом пострадали шесть человек.
"18 февраля в 21:54 отравились, вероятно, угарным газом, двое жителей частного жилого дома на ул. Папоротная. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в областную клиническую больницу. Пострадали женщина 1988 года рождения и 32-летний мужчина", – сообщают в ЛГС.
Также 18 февраля около 22:36, в квартире на ул. Шараневича отравились угарным газом четверо человек, из них двое – дети.
В состоянии средней степени тяжести годовалого младенца, девятилетнюю девочку и их мать доставили в городскую детскую клиническую больницу. Мужчину, 1982 года рождения, госпитализировали в областную клиническую больницу.
Как отмечают специалисты, чтобы избежать беды, надо следить за притоком свежего воздуха в помещение, где есть приборы для отопления – через окно, через дверь, и вентиляционный канал. Последний должен быть постоянно прочищен, и в нем должна быть соответствующая тяга, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу. Если хоть одно из таких правил не соблюдается, то в помещении начинает скапливаться угарный газ.
Ранее мы сообщали, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.
Ранее мы сообщали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.
Также мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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