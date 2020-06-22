Во Львовской области разбойники до смерти замучили экс-чиновника: подробности

Во Львовской области трое злоумышленников ворвались в дом и избили хозяев, требуя отдать деньги и драгоценности. В результате мужчина скончался. Об этом сообщает Нацполиция области.

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Как выяснили правоохранители, в одном из сел Пустомытовского района около 2:00 неизвестные в масках зашли в дом, где находились женщина и мужчина в возрасте 56 и 62 года.

"Нападавшие связали и жестоко избили хозяев, забрали денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пострадавшей женщине медики оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители уже открыли уголовные производства по факту умышленного убийства и разбоя. Виновникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Местный депутат Игорь Зинкевич в своем Facebook рассказал, что погибшим оказался бывший глава сельского совета села Миклашев. Его жена сейчас в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Николаеве двое злоумышленников ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев, требуя отдать деньги.

Кроме того, в январе во Львовской области произошло резонансное ограбление – злоумышленники в масках ворвались в дом и под пытками выбили деньги из его жильцов.

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