Во Львовской области решили продлить карантин без какого-либо смягчения ограничений – до 15 мая.
Об этом сообщили в областной государственной администрации.
"10 мая в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в области состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. По итогам заседания принято решение о продлении карантина без смягчающих мер до 15 мая", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГА пояснили, что решение было принято с учетом увеличения количества больных, а также летальных случаев от коронавируса в области.
"Те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го", - заверил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что с 11 мая в Украине будут послаблены карантинные мероприятия, а в Минздраве утвердили временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.
А накануне послабления карантина министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с просьбой.
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