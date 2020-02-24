Во Львовской области СБУ задержала рэкетиров: координировал "вор в законе" (фото)

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом.

Как сообщили на официальном сайте спецслужбы, в группировку, по данным следствия, входили представители местного криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Деятельность организации координировал один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - говорится в сообщении.

Как стало известно, разоблачение группировки началось с того, что оперативники получили информацию – бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером, гражданином Украины, за якобы невозвращенный долг.

По версии следствия, через связи в криминальных кругах иностранец вышел на организованную группировку в Украине и заказал получить от бывшего партнера 10 тысяч долларов. Украинский предприниматель обратился к СБУ.

Двух активных участников группировки стражи порядка задержали в Дрогобыче, во время получения от бизнесмена двух тысяч долларов. При обысках по местам проживания участников группы было изъято огнестрельное и холодное оружие.

"Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую "ферму", – отметили в спецслужбе.

Напомним, ранее в Хмельницком задержали членов преступной группировки, которые выбивали у местного бизнесмена 500 тысяч гривен несуществующего "долга".

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