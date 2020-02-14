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В Хмельницком рэкетиры вымогали у бизнесмена крупный "долг": фото и видео

14 февраля, 17:33

Вымогатели требовали выдать им 500 тысяч гривен

В Хмельницком задержали членов преступной группировки, которые занимались вымогательством – требовали от местного бизнесмена 500 тысяч гривен несуществующего "долга".

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в операции принимали участие оперативники Департамента стратегических расследований, следователи, а также бойцы спецподразделения КОРД.

"За помощью к полицейским обратился местный бизнесмен. Он сообщил, что у него вымогают возврата несуществующего "долга". По словам вымогателей, мужчина якобы задолжал им более 500 тысяч гривен. Также потерпевший отметил, что рэкетиры неоднократно наведывались в его дом, систематически повреждали машину, а потом перешли к физическому насилию", – говорится в сообщении.

Копы установили личности вымогателей – ими оказались известные в уголовной среде жители Хмельницкого 24, 45 и 46 лет, которые уже имеют судимости за совершение имущественных преступлений.

"Все они находятся в статусе подсудимых в уголовном производстве, где их обвиняют в вымогательстве денег у перевозчиков. После задержания в 2018 году лидера этой группировки суд назначил ему залог в 128 870 гривен, а его подельникам – немного меньшие суммы", – добавили полицейские.

По данным стражей порядка, залоговые деньги злоумышленники сразу же внесли и сразу же продолжили свою преступную деятельность.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп. Задержали вымогателя во время передачи выкупа. Напуганную, избитую и ограбленную женщину освободили. По словам следователей, задержанный был знаком с потерпевшей.

Надо сказать, похищения – не редкость в Украине. Ранее мы разбирались, как в Украине похищают людей. С начала года в Украине более 500 человек были незаконно лишены свободы.

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Источник: Сегодня

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