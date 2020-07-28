Во Львовской области собака упала в глубокий люк: на помощь пришли спасатели (фото)

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Животное провалилось под землю на глубину шесть метров.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел на улице Гайдамацкой 26 июля. О происшествии сообщили прохожие, которые в то время выгуливали своих собак. Одна из собак побежала к канализационному люку, чем привела хозяина к месту происшествия.

Спасатели с помощью веревки достали собаку на поверхность. Освобожденного четвероногого пленника сотрудники ГСЧС сразу отпустили на свободу. В результате происшествия собака не пострадала.

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Ранее мы сообщали, что в Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти. Проголодавшегося и истощенного пса передали волонтерам из организации "Спаси жизнь", на данный момент ему ничего не угрожает.

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Также напомним, в Киеве спасли таксу, которая застряла в трубе. Пес с разгона влетел в трубу и не мог выбраться самостоятельно. Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей.

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