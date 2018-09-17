Жуткое столкновение автобуса и легковушки во Львовской области: один человек погиб, 20 пострадали

Во Львовской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб, 20 – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 17 сентября, в Жолковском районе вблизи села Лужки на трассе Львов – Рава-Русская. На момент столкновения в автобусе находились 53 человека. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте: его тело спасатели деблокировали из автомобиля. Кроме того, пострадали еще 20 человек, их госпитализировали в больницы.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.