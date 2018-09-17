Жуткое столкновение автобуса и легковушки во Львовской области: один человек погиб, 20 пострадали

Сегодня, 10:04

Водитель легковушки скончался на месте ДТП, десятки людей – госпитализировали

Фото: prykordonnya.info
Фото: prykordonnya.info

Во Львовской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб, 20 – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 17 сентября, в Жолковском районе вблизи села Лужки на трассе Львов – Рава-Русская. На момент столкновения в автобусе находились 53 человека. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте: его тело спасатели деблокировали из автомобиля. Кроме того, пострадали еще 20 человек, их госпитализировали в больницы.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                      

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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Источник:

Интерфакс

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