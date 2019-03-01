Во Львовской области столкнулись две легковушки и пассажирский автобус

В аварии получили травмы четыре человека

Во Львовской области столкнулись две легковушки и пассажирский автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/911/9f5/5c79119f5e2cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/911/9f5/5c79119f5e2cf.jpg 2019-03-01T13:05:00+02:00 Запад В аварии получили травмы четыре человека

Во Львовской области в с. Дубино Сколевского района произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Dukato и автобусом "Эталон АО79", сообщением "Завадка – Стрый". Об этом сообщают в ГСЧС.

Как выяснилось, в результате ДТП травмировались три пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, и пассажир автобуса "Эталон АО79".

Одного пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, зажало деформированными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили пострадавшего. Всех пострадавших госпитализировали в Сколевскую ЦРБ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство. Максимальное наказание, как грозит виновнику ДТП – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее во Львовской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса международного рейса и легковушки: погибли четыре человека, еще двое попали в больницу.

Также мы писали, что в Тернопольской области перевернулся и сгорел микроавтобус. В результате происшествия местный житель получил травмы легкой степени тяжести.

Кроме этого, во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

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