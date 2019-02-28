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"Легкая" растаможка: мошенник выманил с автомобилистов почти сорок тысяч долларов

Сегодня, 18:47

В полицию Львовской области с заявлениями обратились десять пострадавших

Фото: Данил Павлов
"Легкая" растаможка: мошенник выманил с автомобилистов почти сорок тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/80d/8de/5c780d8de94e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/80d/8de/5c780d8de94e4.jpg Запад В полицию Львовской области с заявлениями обратились десять пострадавших

Во Львовской области в полицию поступило 10 обращений от местных жителей, которых обманул брокер – мошенник. Пострадавшие сообщили, что они наивно передали оригиналы документов на авто и денежные средства  от 2 до 4 тыс. долларов) мужчине, который называл себя Андреем и таможенным брокером.

"Деньги полагались за содействие в растаможке транспортных средств. Однако, поняв, что стали жертвами мошенника обратились за помощью к правоохранителям", – сообщают в полиции.

По фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает ограничения свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают количество лиц, пострадавших в результате мошеннических действий и сумму причиненного им ущерба.

Как сообщалось ранее, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены".

Добавим, только за первую половину 2018 года в Украину ввезли более 600 тыс. "евроблях" – 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".

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Тег Львов, полиция, растаможка, евробляхи

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