"Легкая" растаможка: мошенник выманил с автомобилистов почти сорок тысяч долларов

В полицию Львовской области с заявлениями обратились десять пострадавших

Фото: Данил Павлов

"Легкая" растаможка: мошенник выманил с автомобилистов почти сорок тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/80d/8de/5c780d8de94e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/80d/8de/5c780d8de94e4.jpg 2019-02-28T18:47:38+02:00 Запад В полицию Львовской области с заявлениями обратились десять пострадавших

Во Львовской области в полицию поступило 10 обращений от местных жителей, которых обманул брокер – мошенник. Пострадавшие сообщили, что они наивно передали оригиналы документов на авто и денежные средства от 2 до 4 тыс. долларов) мужчине, который называл себя Андреем и таможенным брокером.

"Деньги полагались за содействие в растаможке транспортных средств. Однако, поняв, что стали жертвами мошенника обратились за помощью к правоохранителям", – сообщают в полиции.

По фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает ограничения свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают количество лиц, пострадавших в результате мошеннических действий и сумму причиненного им ущерба.

Как сообщалось ранее, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены".

Добавим, только за первую половину 2018 года в Украину ввезли более 600 тыс. "евроблях" – 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Легкая" растаможка: мошенник выманил с автомобилистов почти сорок тысяч долларов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.