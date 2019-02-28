"Легкая" растаможка: мошенник выманил с автомобилистов почти сорок тысяч долларов
В полицию Львовской области с заявлениями обратились десять пострадавших
Во Львовской области в полицию поступило 10 обращений от местных жителей, которых обманул брокер – мошенник. Пострадавшие сообщили, что они наивно передали оригиналы документов на авто и денежные средства от 2 до 4 тыс. долларов) мужчине, который называл себя Андреем и таможенным брокером.
"Деньги полагались за содействие в растаможке транспортных средств. Однако, поняв, что стали жертвами мошенника обратились за помощью к правоохранителям", – сообщают в полиции.
По фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает ограничения свободы на срок до трех лет.
Сейчас правоохранители устанавливают количество лиц, пострадавших в результате мошеннических действий и сумму причиненного им ущерба.
Как сообщалось ранее, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены".
Добавим, только за первую половину 2018 года в Украину ввезли более 600 тыс. "евроблях" – 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".
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