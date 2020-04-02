Во Львовской области столкнулись микроавтобус и легковушка, трое погибших

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Renault Kangoo погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла в среду, 1 апреля, около 13:40 на перекрестке в селе Бендюга. Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении Renault, что и повлекло столкновение.

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В результате аварии погибли три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и 42-летний пассажир.

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