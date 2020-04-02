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Во Львовской области столкнулись микроавтобус и легковушка, трое погибших

2 апреля, 03:38

Елена Вус

Телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и 42-летний пассажир.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Renault Kangoo погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла в среду, 1 апреля, около 13:40 на перекрестке в селе Бендюга. Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении Renault, что и повлекло столкновение.

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В результате аварии погибли три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и 42-летний пассажир.

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Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Черновцах водитель иномарки насмерть сбил 28-летнюю женщину. Мужчина даже не остановился помочь пострадавшей, а потом сжег свою машину.

А в Житомирской области в смертельном ДТП на трассе Киев – Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг– один из основателей банка "Аваль" , а также его пассажирка.

О том, как Запорожской области два машины полиции попали в ДТП, смотрите видео:

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ДТП авто погибшие столкновение микроавтобус легковые автомобили

Источник: Сегодня

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