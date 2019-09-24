Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Во Львовской области таможенники изъяли партию новых IPhone

24 сентября, 16:00

Эти модели появились в продаже только две недели назад

Во Львовской области таможенники задержали контрабандную партию последних моделей IPhone. Эти телефоны официально представили только две недели назад.

Новенькие гаджеты завозили четверо жителей Львова. Пограничный контроль проходили по упрощенной схеме – через "зеленый коридор". При осмотре у них обнаружили восемь новеньких IPhone. Стоимость каждого – от 39 до 53 тысяч гривен. Сейчас телефоны изъяли.

Реклама

Напомним, не так давно во Львовской области таможенники задержали мужчину, который пытался перевезти 72 банки икры лосося и почти 200 различных автозапчастей.

А в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

контрабанда задержание iPhone таможенники Львовская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черновицкой области двое офицеров пограничной службы погорели на взятках
В Черновицкой области двое офицеров пограничной службы погорели на взяткахЗапад
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войск
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войскЗапад
Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницы
Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницыЗапад
В Тернополе похоронили разведчика ВСУ, убитого снайпером
В Тернополе похоронили разведчика ВСУ, убитого снайперомЗапад
В Ровенской области у мужчин нашли более полтонны янтаря: фото
В Ровенской области у мужчин нашли более полтонны янтаря: фотоЗапад
В Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка
В Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенкаЗапад

Новости партнеров

Loading...