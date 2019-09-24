Во Львовской области таможенники изъяли партию новых IPhone

Во Львовской области таможенники задержали контрабандную партию последних моделей IPhone. Эти телефоны официально представили только две недели назад.
Новенькие гаджеты завозили четверо жителей Львова. Пограничный контроль проходили по упрощенной схеме – через "зеленый коридор". При осмотре у них обнаружили восемь новеньких IPhone. Стоимость каждого – от 39 до 53 тысяч гривен. Сейчас телефоны изъяли.
Напомним, не так давно во Львовской области таможенники задержали мужчину, который пытался перевезти 72 банки икры лосося и почти 200 различных автозапчастей.
А в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.
Также мы сообщали, что в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
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