Во Львовской области таможенники пресекли контрабандную красной икры

Во Львовской области таможенники задержали мужчину, который пытался перевезти 72 банки икры лосося и почти 200 различных автозапчастей. О декларации водитель якобы забыл.

Таможенники уже составили протокол о нарушении правил пересечения границы и изъяли товар. Стоимость деликатесов еще устанавливается. Наказание для нарушителя определит суд.

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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