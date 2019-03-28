На Буковине задержали контрабанду сигарет на шесть миллионов гривен

Партия табачных изделий может оказаться одной из крупнейших за последние пять лет

На Буковине задержали контрабанду сигарет на шесть миллионов гривен 2019-03-28T11:28:00+02:00 Запад Партия табачных изделий может оказаться одной из крупнейших за последние пять лет

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

"В пункте пропуска "Порубное" остановили перевозку почти 161 тыс. пачек сигарет различных марок, которые на территорию Румынии пытались переправить двумя фурами марки Volvo. Управляли машинами жители Буковины, 1985 и 1974 года рождения", – сообщают в ГПС.

По документам наши земляки везли уголь из твердолиственных пород древесины. Однако во время углубленного осмотра грузовиков с помощью металлических щупов были обнаружены сотни ящиков с табачных изделий.

На данный момент сигареты изъяты, продолжается выяснение всех обстоятельств правонарушения.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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