Во Львовской области ураган снова ломал деревья и "подрывал" крыши

До конца суток 11 марта ожидается сильный ветер (с порывами 35 – 40 м/с)

Во Львовской области ураган снова ломал деревья и "подрывал" крыши 2019-03-11T11:13:00+02:00 Запад До конца суток 11 марта ожидается сильный ветер (с порывами 35 - 40 м/с)

























Во Львове и области, в ближайшие часы и до конца суток 11 марта ожидается сильный ветер (юго-западный с переходом на северо-западный), с порывами 35 – 40 м/с, что соответствует третьему уровню опасности. Также возможны шквалы, местами грозы и град.

"По состоянию на утро во Львове зафиксировано 13 упавших деревьев. На ул. Героев Майдана и ул. Коциловского из-за сильных порывов ветра обрушился забор. Коммунальщики работают чтобы ликвидировать последствия шквального ветра", – рассказывают в мэрии Львова.

По информации "Львовоблэнерго" в результате погодных условий обесточены 25 воздушных линий электропередач полностью и 12 частично. Временно без электроснабжения остаются 96 населенных пунктов (56 полностью и 40 частично). Повреждения в электросетях устраняют 18 бригад в составе 23 человек и 80 единиц техники.

Спасатели ГСЧС обращаются к гражданам быть осторожными, особенно на улице, не ходить под раскидистыми деревьями, и держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Также не советуется парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями.

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Напомним, во Львове ночью 10 марта бушевал сильный ветер, который наделал немало беды в городе – попадало много деревьев, вырвало даже билборд с железным столбом, а на одной из улиц сорвало часть крыши в двухэтажном доме.

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