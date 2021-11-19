Во Львовской области в горах выпал снег: впечатляющие фото

В регионе ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с

В Украине идет снег. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 19 ноября, в горах Львовской области выпал снег. На снимках видно, что заснежило территории горнолыжных курортов.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Где выпал снег?

Заснежило горнолыжный курорт Плай, расположенный на высоте 600 м, а также снег выпал на горе Захар Беркут и Тростян.

Стоит отметить, что 19 ноября во Львовской области синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Порывы западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем 5-10 градусов.

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В двух областях Украины выпал первый снег

В четверг, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал снег. Люди начали делиться фотографиями явления.

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Прогноз погоды в Украине

19 ноября в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Кроме того, в стране буду ветрено.

Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером. В Донецкой и Луганской областях осадков не будет. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.

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