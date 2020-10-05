Во Львовской области в тройном ДТП пострадали двое детей (фото)

Во Львовской области столкнулись три автомобиля, в результате пострадавшими оказались пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения ОГА.

Согласно опубликованной информации, автомобиль Mitsubishi Space Star двигался по автодороге Червоноград – Радехов вблизи села Бендюга Сокольского района, когда водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с двумя авто – Nissan Qashqai и Volksvagen Passat.

Среди пятерых пострадавших оказались двое детей 2009 и 2013 года рождения. Их госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу. Состояние пострадавших не уточняется.

Напомним, ранее в Днепре произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, ее госпитализировали.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове столкнулись две легковушки. В результате сильного удара в больницу госпитализировали 25-летнюю пассажирку Renault с подозрением на сотрясение мозга. Момент столкновения авто попал на видео.

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