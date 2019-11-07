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На Львовщине в жилом доме взорвали гранату

7 ноября, 08:45

Пострадавших в результате взрыва нет

/ Фото: Нацполиция

Во Львовской области в городе Стрый полицейские расследуют обстоятельства взрыва гранаты в жилом доме. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает пресс-центр полиции во Львовской области.

"6 ноября, около 23.35 в Стрыйский отдел полиции поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек, расположенной на улице Сковороды в райцентре, о взрыве в подъезде дома", – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, на лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната. Что это за граната будет установлено во время проведения экспертизы.

"Пострадавших в результате взрыва нет", – отметили в пресс-центре.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и ищут причастных к совершению уголовного преступления. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, на Житомирской трассе в Киеве вечером 6 ноября неизвестный бросил взрывчатку на крышу маршрутки. В результате взрыва задело также около 5 машин, которые стояли на светофоре на красный свет.

Кроме этого, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка . Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов. По предварительной информации, как уточняет издание, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле.

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