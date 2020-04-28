Во Львовской области зафиксирована 13-я смерть от коронавируса: что известно о погибшем

COVID-19 у пациента подтвердили еще при жизни

Во Львовской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Это – уже 13-я смерть больного COVID-19 в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Еще одной жертвой опасного вируса стал 74-летний житель города Рудно. Пациента перевели в Центр легочного здоровья 21 апреля. До этого, с 3 апреля, его лечили в первой городской больнице. 4 апреля ему провели ПЦР-анализ, и его результаты были отрицательными. Повторный анализ мужчины сделали 23 апреля, а 26 апреля у него подтвердили COVID-19.

Скончался пациент вчера, 27 апреля. У него были сопутствующие патологии: гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области растет число больных с коронавирусом – за последние сутки в регионе подтвердили 13 новых случаев. В общем, на данный момент COVID-19 подтвердили у 371 человека. На данный момент, в больницах находится 101 больной COVID-19. Четверых их них лечат в реанимации, но к аппаратам ИВЛ никто не подключен.

Напомним, эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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