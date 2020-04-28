Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области зафиксирована 13-я смерть от коронавируса: что известно о погибшем

28 апреля, 10:57

Тина Наринецкая

COVID-19 у пациента подтвердили еще при жизни

Во Львовской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Это – уже 13-я смерть больного COVID-19 в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Еще одной жертвой опасного вируса стал 74-летний житель города Рудно. Пациента перевели в Центр легочного здоровья 21 апреля. До этого, с 3 апреля, его лечили в первой городской больнице. 4 апреля ему провели ПЦР-анализ, и его результаты были отрицательными. Повторный анализ мужчины сделали 23 апреля, а 26 апреля у него подтвердили COVID-19.

Скончался пациент вчера, 27 апреля. У него были сопутствующие патологии: гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Реклама

В тренде
В ответ на обстрелы: на Донбассе ВСУ нанесли большой урон боевикам

Ранее мы сообщали, что во Львовской области растет число больных с коронавирусом – за последние сутки в регионе подтвердили 13 новых случаев. В общем, на данный момент COVID-19 подтвердили у 371 человека. На данный момент, в больницах находится 101 больной COVID-19. Четверых их них лечат в реанимации, но к аппаратам ИВЛ никто не подключен.

Напомним, эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Львов эпидемия мужчина инфекция Львовская область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреляУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
В Почаеве после Пасхи
В Почаеве после Пасхи "с нарушениями" количество больных COVID-19 удвоилосьЗапад
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина
На Волыни коронавирусом массово инфицировались полицейские: подробности
На Волыни коронавирусом массово инфицировались полицейские: подробностиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...