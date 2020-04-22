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Во Львовской области женщина скрыла коронавирус: она умерла, а больницу закрыли

22 апреля, 16:54

Руслан Ровик

Пациентка неделю провела в обычной больнице среди людей, не зараженных COVID-19

Во Львовской области 58-летняя женщина из села Глинск скрывала от врачей инфицирование коронавирусом и неделю провела в обычной районной больнице.

После ее смерти заболевание было подтверждено лабораторно, а медикам пришлось самоизолироваться прямо на рабочем месте, сообщают "Надзвичайні новини".

"Среди контактов были медицинские сотрудники: лечащий врач, медсестры. Также были санитарки, которые убирали в комнате. Также, возможно, заразилась женщина, которая лежала в палате с больной", – заявил заместитель главврача Жовковской районной больницы Владимир Боровик.

Уже после смерти пациентки было установлено, что она заразила как минимум двух врачей. Также выяснилось, что умершая встречалась с родственницей, приехавшей из Италии.

Кроме того, в селе Рудном под Львовом закрыли на карантин семейную амбулаторию, где обслуживались шесть тысяч человек. Медики считают, что семейный врач заразилась от пожилой женщины, которая умерла в инфекционной больнице. В амбулатории COVID-19 подтвердили у четырех врачей.

Закарпатский врач, который неделю провел с людьми, заболевшими коронавирусом, эмоционально поделился своими впечатлениями от общения с инфицированными. По его словам, люди не понимают, что могут заразиться в родном городе, не общаясь с приехавшими из-за рубежа.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области умер один из врачей,зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района. После подтверждения первых трех случаев заражения в поселке закрыли амбулаторию и больницу.

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