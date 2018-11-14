Во время страшного пожара погибли двое жителей Ровенской области

Погибла пенсионерка и ее племянник, они отапливали свой дом "буржуйкой"

В городе Дубно, по ул. Ивасюка произошел пожар, в котором погибли два человека. На месте вызова пожарные выяснили, что пожар возник в одной из комнат жилого одноэтажного дома.

"Пожар удалось полностью ликвидировать через 2,5 часа после сигнала. На месте пожара обнаружено тело 56-летнего мужчины 1962 г.р. и женщины 1924 г.р.", – сообщают в ГСЧС Ровенской области.

В Factbook появилась информация, что погибшие отапливали дом "буржуйкой". Пожар начался, по всей вероятности, во время подбрасывания дров. Когда бабушка услышала дым, то начала искать племянника. Их тела нашли одновременно, но уже без признаков жизни.



К тушению, по информации спасателей, были привлечены две единицы пожарной техники и восемь пожарных. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.

Кроме єтого, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек.

Также сообщалось, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.

Основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей, стали являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.