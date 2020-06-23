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Вода прорвала дамбы в двух западных областях: пострадали люди, дома и дороги

23 июня, 00:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Спасатели укрепляют берега.

Спасатели озвучили ситуацию относительно негативных последствий, вызванных ухудшением погодных условий на территории Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

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Об этом говорится на сайте ГСНС.

  • Вблизи с. Банилив Вижненського района Черновицкой области на р. Черемош произошел порыв дамбы на участке около 10 метров. Частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га. Местное население – всего 295 человек – об угрозе подтопления проинформированы. Есть транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения.
  • В с. Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье произошло подтопление 3 жилых домов. Спасатели откачали воду.
  • Вблизи с. Розтоки Путильского района произошло размыв автодороги государственного значения Р-62 Черновцы – Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта приостановлено. Организован объезд.
  • В г. Вижница результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы. Существует угроза подтопления промышленной части города. Силами ГСНС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды.
  • Между тем, на территории 6 районов Ивано-Франковской области подтоплено 12 жилых домов, 24 дворов и более 5 га сельхозугодий.
  • В с. Красник Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. Отсутствует транспортное сообщение до 6 населенных пунктов.
  • В с. Довгопилля Верховинского района произошел оползень, в результате чего разрушено хозяйственное здание в частном хозяйстве.
  • В с. Белая Река Верховинского района в результате подъема уровня воды в р. Черемош затруднено транспортное сообщение с с. Пробойная, с. Голошина, с. Грамотное.
  • В с. Гринява Верховинского района в результате поднятия уровня воды в р. Белый Черемош разрушено 2 пешеходные мостики, подтоплено часть проезжей части дороги в двух местах.

Для доставки продуктов питания в труднодоступные места на территории Верховинского района привлечен вертолет ГСНС (загружено более 2 тонны продуктов питания) для жителей, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

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Всего к работам по ликвидации последствий непогоды от ГСНС привлечено 75 человек и 19 ед. техники (Черновицкая – 35 человек и 7 ед. техники, Ивано-Франковская – 40 человек и 12 ед. техники).

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Последствия непогоды спасатели ликвидируют и в Хмельницкой области.

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вода подтопление дамба черновицкая область Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

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