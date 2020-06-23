Вода прорвала дамбы в двух западных областях: пострадали люди, дома и дороги

Спасатели озвучили ситуацию относительно негативных последствий, вызванных ухудшением погодных условий на территории Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Реклама

Об этом говорится на сайте ГСНС.

Вблизи с. Банилив Вижненського района Черновицкой области на р. Черемош произошел порыв дамбы на участке около 10 метров. Частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га. Местное население – всего 295 человек – об угрозе подтопления проинформированы. Есть транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения.

В с. Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье произошло подтопление 3 жилых домов. Спасатели откачали воду.

Вблизи с. Розтоки Путильского района произошло размыв автодороги государственного значения Р-62 Черновцы – Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта приостановлено. Организован объезд.

В г. Вижница результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы. Существует угроза подтопления промышленной части города. Силами ГСНС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

Между тем, на территории 6 районов Ивано-Франковской области подтоплено 12 жилых домов, 24 дворов и более 5 га сельхозугодий.

В с. Красник Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. Отсутствует транспортное сообщение до 6 населенных пунктов.

В с. Довгопилля Верховинского района произошел оползень, в результате чего разрушено хозяйственное здание в частном хозяйстве.

В с. Белая Река Верховинского района в результате подъема уровня воды в р. Черемош затруднено транспортное сообщение с с. Пробойная, с. Голошина, с. Грамотное.

В с. Гринява Верховинского района в результате поднятия уровня воды в р. Белый Черемош разрушено 2 пешеходные мостики, подтоплено часть проезжей части дороги в двух местах.

Для доставки продуктов питания в труднодоступные места на территории Верховинского района привлечен вертолет ГСНС (загружено более 2 тонны продуктов питания) для жителей, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

В тренде В Одессе усилили карантин: что запретили

Всего к работам по ликвидации последствий непогоды от ГСНС привлечено 75 человек и 19 ед. техники (Черновицкая – 35 человек и 7 ед. техники, Ивано-Франковская – 40 человек и 12 ед. техники).

Реклама

Последствия непогоды спасатели ликвидируют и в Хмельницкой области.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама