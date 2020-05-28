Возле Хмельницкой АЭС пронесся мощный смерч: видео

Редкостное природное явление заметили в Ровенской области, недалеко от Острога

На водохранилище Хмельницкой атомной электростанции, недалеко от города Острог заметили редкое природное явление – смерч, который пронесся над водной поверхностью.

Как сообщает Facebook-сообщество "Типове Рівне", очевидцам удалось снять видео этого торнадо.

Как известно, смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Видео: Facebook "Типове Рівне"

Реклама

Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300-400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20-30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5-3 км.

Напомним, ранее в небе над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube.

Необычное природное явление заметили жители Приморского – они два раза фиксировали смерчи. Нанесли ли они какой-то вред, не сообщается.

Также мы сообщали о том, как на границе Херсонской и Запорожской областей пронесся мощный торнадо, который напугал жителей этих регионов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама