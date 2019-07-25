Смерч напугал жителей Запорожской и Херсонской областей

На границе двух областей пронесся песчаный торнадо

На границе Херсонской и Запорожской областей пронесся мощный торнадо, который напугал жителей этих регионов.

Местные жители сняли на видео, как столб пыли двигался по полю, а потом мгновенно рассеялся. В комментариях к видео пользователи признались, что в этих местах смерчи – не редкость.

Напомним, ранее мы писали о том, как 27 июня непогода бушевала в Украине. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

А не так давно за двое суток в Закарпатской области выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области было подтоплено 126 домохозяйств, из них – 45 жилые домов, а также 818 гектаров сельскохозяйственных угодий, и 170 гектаров пастбищ.

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Перед этим непогода бушевала на Прикарпатье. Тогда один человек пропал без вести, сотни были эвакуированы, а вода затопила тысячи домохозяйств. Уровень воды в местных реках местами поднялся на более чем четыре метра.

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