Возмутился российскими песнями. Во Львове мужчину выгнали из караоке – детали скандала

Во Львове мужчина был недоволен, что посетители караоке пели песни российских исполнителей – его выгнали из заведения. Мы узнали подробности

Во Львове вспыхнул скандал из-за языка / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове местный житель Юрий заявил, что его выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию. Он возмутился, что в караоке пели русскоязычные песни, после чего его якобы вывели из помещения.

Видеообращение опубликовали "Вартови Эспрессо" в Facebook.

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Детали скандала

По словам Юрия, он пришел в ночной клуб Split, где в караоке пели русскоязычные песни. Львовянин возмутился этим и напомнил, что РФ – страна-оккупант. После этого к нему подошли охранники и пригрозили выгнать, если он продолжит делать такие "политические заявления".

"Русскоязычные туристы продолжили петь песни Лепса. Я напомнил, что Лепс поддержал аннексию Крыма", – сказал Юрий.

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После этих слов мужчину выгнали из ночного клуба.

Что говорят в ночном клубе?

В заведении сайту "Сегодня" прокомментировали этот инцидент. В клубе говорят, что мужчина соврал и выгнали его не за проукраинскую позицию, а за создание конфликтов.

"Правды в словах человека, который выставил клуб в таком свете – нет. Этот человек был в неадекватном состоянии. Он создавал много конфликтных ситуаций, когда люди просто отдыхали. Кстати, у нас песни и на английском языке, и на французском, и на немецком. Посетителям он заявлял, что те не имеют права здесь отдыхать", – сказали в клубе.

При этом работники уточнили, что позиция руководства может отличаться.