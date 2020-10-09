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Вспышка коронавируса на Волыни: кислорода на всех может не хватить (видео)

9 октября, 12:29

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

В областной больнице проходит срочное переоборудование - устанавливают новых 12 кислородных точек в сутки

Еще один страдающий от коронавируса регион Украины – Волынская область. Там в госпиталях в срочном порядке обустраивают 80 дополнительных кислородных точек. Тех, что есть сейчас на всех больных коронавирусом может не хватить. Для того, чтобы быть готовыми к пику новой волны коронавируса, используют и собственные, и спонсорские, и государственные деньги. Подробнее в сюжете новостей "Сегодня".

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В Волынской областной клинической больнице кипит работа. Переоборудуют палаты для тяжелобольных пациентов. Сейчас здесь 65 кислородных точек. Клиника планирует добавить к ним еще 80. Уже сейчас их монтируют со скоростью 12 точек в сутки.

"Мы фактически работаем на опережение, и в случае необходимости наши пациенты будут полностью обеспечены подачей кислорода в необходимом количестве", – отмечает Николай Юрко, медицинский директор другого корпуса Волынской областной клинической больницы.

В этом госпитале смогут принять до двух сотен больных COVID-19. Сейчас в ней лечатся 80 пациентов, и 50 из них нуждаются в кислороде. Первые 40 новых кислородных точек заработают уже в ближайшие дни. Другие – через неделю. Тогда же, вблизи госпиталя установят еще один кислородный резервуар на 10 тонн.

Напомним, ранее мы писали о ситуации в столице медицинского кризиса – Харькове. Там не хватает мест для пациентов с COVID-19, больных размещают в коридорах и холлах.

Медики массово увольняются с привычных рабочих мест из-за того, как организована работа с больными коронавирусом. Бывшая медсестра дала интервью новостям "Сегодня", в котором откровенно рассказала о том, в каких условиях приходилось работать.

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коронавирус волынская область

Источник: Сегодня

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