Коронавирус в мэрии Львова: большинство заболевших – в руководстве города

После переноса сессии Львовского горсовета из-за вспышки коронавируса появились подробности о распространении инфекции среди чиновников мэрии и местных депутатов.
Как заявил депутат горсовета Петр Адамык в своем Facebook, заболевание подтвердили у 20 чиновников из руководящего состава горсовета.
"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено у более чем 20 чиновников руководства. Однако понимаем, что вирус распространился и на других сотрудников, которых пока не проверяли", – написал он.
Также Адамык добавил, что инфекцию обнаружили у одного депутата городского совета. При этом COVID-19 подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата городского совета, руководителей департаментов и управлений, а также у их заместителей.
"Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат. …Проблема в том, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии. Ситуация является очень тревожной и должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", – резюмировал он.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.
Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.
Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк