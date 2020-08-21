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Коронавирус в мэрии Львова: большинство заболевших – в руководстве города

21 августа, 20:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава одной из фракций рассказал о числе заболевших среди чиновников мэрии и депутатов

После переноса сессии Львовского горсовета из-за вспышки коронавируса появились подробности о распространении инфекции среди чиновников мэрии и местных депутатов.

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Как заявил депутат горсовета Петр Адамык в своем Facebook, заболевание подтвердили у 20 чиновников из руководящего состава горсовета.

"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено у более чем 20 чиновников руководства. Однако понимаем, что вирус распространился и на других сотрудников, которых пока не проверяли", – написал он.

Также Адамык добавил, что инфекцию обнаружили у одного депутата городского совета. При этом COVID-19 подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата городского совета, руководителей департаментов и управлений, а также у их заместителей.

"Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат. …Проблема в том, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии. Ситуация является очень тревожной и должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", – резюмировал он.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов депутаты мэрия чиновники коронавирус городской совет

Источник: Сегодня

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