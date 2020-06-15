Вспышка коронавируса в психбольнице на Волыни: большинство зараженных вылечили

С COVID-19 в медучреждении борются 24 человека

В Волынской областной психиатрической больнице в Олыке, которая стала настоящим очагом вспышки коронавирусной инфекции, от COVID-19 вылечили 51 человека. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя местной областной государственной администрации Татьяна Щербак.

"Выздоровели 33 пациента и 18 медицинских работников. Продолжают болеть еще 24 человека. Всего в заведении было выявлено 75 случаев болезни, пять из которых завершились летальным исходом", – рассказала чиновница.

Отметим, что в этом медучреждении коронавирусом заразились 25 медицинских работников и 50 пациентов. По словам Щербак, очаг в психбольнице локализовали.

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Всего же с начала эпидемии на Волыни зафиксировали 1438 случаев COVID-19. За последние сутки, 14 июня, в области обнаружили 40 новых случаев заражения. Вылечить от инфекции в регионе удалось 452 человека, а 43 случая – закончились летально.

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Новых инфицированных обнаружили в:

Луцьк – 18 человек

Луцкий район – 2 человека

Луцкий район – 6 человек

Луцкий район – 2 человека

Ковель – 4 человека

Ковальский район – 2 человека

Владимир-Волынский район – 2 человека

Терейской район – 2 человека

Старовыжевский район – 1 человек

Камень – Каширском район – 1 человек

Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четырех сотрудников лабораторного центра Минздрава. Коллег заболевших уже обследовали.

О том, сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции – смотрите в сюжете "Сегодня":

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