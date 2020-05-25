Вспышка коронавируса в психбольнице на Волыни: в ОГА назвали причину

В медучреждении заразились и пациенты, и медики

В психбольнице в поселке Олыка в Киверцовском районе Волынской области, которая стала одним из очагов вспышки COVID-19, растет число инфицированных. Опасную болезнь тут подхватили 67 человек.

Как рассказала во время брифинга заместитель председателя местной облгосадминистрации Татьяна Щербак, в вспышке инфекции в больнице частично виноваты медработники.

"Сейчас в Олыке в психиатрической больнице есть 67 случаев болезни. Болеет 21 медработник и 46 пациентов. Поражен один из трех корпусов больницы. 164 человека там обследованы. Причина распространения болезни в недостатке медицинских кадров и нарушении противоэпидемических мероприятий самими же медицинскими работниками, также имеет место плохая организация проезда медперсонала на работу", – рассказала чиновница.

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Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава. Коллег заболевших уже обследовали.

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