Вспышка коронавируса в Тернопольской области: где больше всего зараженных (карта)

В Тернопольской области коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 196 людей. 14 зараженных – дети, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"По состоянию на 10 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 196 случаях диагноз лабораторно подтвержден (182 случая – взрослые, 14 случаев – дети), из них 5 летальных", – говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Монастыриском районе, а на втором месте оказался Залещицкий район. Итак, зараженные были обнаружены:

Тернополь – 10 человек

Кременецкий район – 8 человек:

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с. Лидихов – 2

м. Почаев – 5

м. Кременец – 1

Зборовский район – 2 человека:

с. Остров – 1

с. Лучка – 1

Бережанский район – 1 человек:

с. Краснопуща – 1

Бучацкий район – 4 человека:

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с. Космирин – 1

с. Подзамочок – 1

м. Бучач – 2

Бережанский район – 4 человека:

с. Носов – 3

с. Яблоновка – 1

Зборовский район – 1 человек:

с. Цебров – 1

Казовский район – 13 человек:

с. В. Ходачков – 1

с. Медовая – 3

с. Козова – 9

Теребовлянский район – 3 человека:

с. Старая Могильница – 3

Залещицкий район – 19 человек:

г. Залещики – 11

с. Торское – 1

с. Бедриковцы – 4

с. Ангеливка – 1

с. Толстое – 2

Монастыриский район – 131 человек:

г. Монастыриска – 72

с. Нижняя Слободка – 2

с. Ковалевка – 11

с. Чехов – 1

с. Колодец – 2

с. Бертники – 3

с. Швейка – 14

с. Гончаровка – 6

с. Верхняя Слободка – 9

с. Коржова – 1

с. Устье-Зеленое – 2

с. Дубенка – 2

с. Добрыводы – 1

с. Велеснев – 1

с. Григоров – 2

с. Новая Гута – 1

с. Заставцы – 1

Ранее мы сообщали, что в Тернополе впервые вылечили зараженного коронавирусом мужчину. Два теста на COVID-19 пациента уже показали негативные результаты.

Кроме того, в Тернопольской области в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

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