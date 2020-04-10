Вспышка коронавируса в Тернопольской области: где больше всего зараженных (карта)

В Тернопольской области коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 196 людей. 14 зараженных – дети, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"По состоянию на 10 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 196 случаях диагноз лабораторно подтвержден (182 случая – взрослые, 14 случаев – дети), из них 5 летальных", – говорится в сообщении.
Больше всего инфицированных зафиксировали в Монастыриском районе, а на втором месте оказался Залещицкий район. Итак, зараженные были обнаружены:
Тернополь – 10 человек
Кременецкий район – 8 человек:
- с. Лидихов – 2
- м. Почаев – 5
- м. Кременец – 1
Зборовский район – 2 человека:
- с. Остров – 1
- с. Лучка – 1
Бережанский район – 1 человек:
- с. Краснопуща – 1
Бучацкий район – 4 человека:
- с. Космирин – 1
- с. Подзамочок – 1
- м. Бучач – 2
Бережанский район – 4 человека:
- с. Носов – 3
- с. Яблоновка – 1
Зборовский район – 1 человек:
- с. Цебров – 1
Казовский район – 13 человек:
- с. В. Ходачков – 1
- с. Медовая – 3
- с. Козова – 9
Теребовлянский район – 3 человека:
- с. Старая Могильница – 3
Залещицкий район – 19 человек:
- г. Залещики – 11
- с. Торское – 1
- с. Бедриковцы – 4
- с. Ангеливка – 1
- с. Толстое – 2
Монастыриский район – 131 человек:
- г. Монастыриска – 72
- с. Нижняя Слободка – 2
- с. Ковалевка – 11
- с. Чехов – 1
- с. Колодец – 2
- с. Бертники – 3
- с. Швейка – 14
- с. Гончаровка – 6
- с. Верхняя Слободка – 9
- с. Коржова – 1
- с. Устье-Зеленое – 2
- с. Дубенка – 2
- с. Добрыводы – 1
- с. Велеснев – 1
- с. Григоров – 2
- с. Новая Гута – 1
- с. Заставцы – 1
Ранее мы сообщали, что в Тернополе впервые вылечили зараженного коронавирусом мужчину. Два теста на COVID-19 пациента уже показали негативные результаты.
Кроме того, в Тернопольской области в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.
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