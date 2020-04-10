Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Вспышка коронавируса в Тернопольской области: где больше всего зараженных (карта)

10 апреля, 14:40

Тина Наринецкая

В регионе COVID-19 инфицировались 14 детей

В Тернопольской области коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 196 людей. 14 зараженных – дети, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"По состоянию на 10 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 196 случаях диагноз лабораторно подтвержден (182 случая – взрослые, 14 случаев – дети), из них 5 летальных", – говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Монастыриском районе, а на втором месте оказался Залещицкий район. Итак, зараженные были обнаружены:

Тернополь – 10 человек

Кременецкий район – 8 человек:

Реклама

  • с. Лидихов – 2
  • м. Почаев – 5
  • м. Кременец – 1

Зборовский район – 2 человека:

  • с. Остров – 1
  • с. Лучка – 1

Бережанский район – 1 человек:

  • с. Краснопуща – 1

Бучацкий район – 4 человека:

В тренде
Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь
  • с. Космирин – 1
  • с. Подзамочок – 1
  • м. Бучач – 2

Бережанский район – 4 человека:

  • с. Носов – 3
  • с. Яблоновка – 1

Зборовский район – 1 человек:

  • с. Цебров – 1

Казовский район – 13 человек:

  • с. В. Ходачков – 1
  • с. Медовая – 3
  • с. Козова – 9

Теребовлянский район – 3 человека:

  • с. Старая Могильница – 3

Залещицкий район – 19 человек:

  • г. Залещики – 11
  • с. Торское – 1
  • с. Бедриковцы – 4
  • с. Ангеливка – 1
  • с. Толстое – 2

Монастыриский район – 131 человек:

  • г. Монастыриска – 72
  • с. Нижняя Слободка – 2
  • с. Ковалевка – 11
  • с. Чехов – 1
  • с. Колодец – 2
  • с. Бертники – 3
  • с. Швейка – 14
  • с. Гончаровка – 6
  • с. Верхняя Слободка – 9
  • с. Коржова – 1
  • с. Устье-Зеленое – 2
  • с. Дубенка – 2
  • с. Добрыводы – 1
  • с. Велеснев – 1
  • с. Григоров – 2
  • с. Новая Гута – 1
  • с. Заставцы – 1

Ранее мы сообщали, что в Тернополе впервые вылечили зараженного коронавирусом мужчину. Два теста на COVID-19 пациента уже показали негативные результаты.

Кроме того, в Тернопольской области в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Тернополь карта инфекция коронавирус тернопольская область распространение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 10 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 10 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад
"Накипело": мама 7-летней девочки с СOVID-19 сделала откровенное признаниеЗапад
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...